Боярский: «Зенит» был и останется чемпионом, будет чемпионат продлён или нет

Актёр и певец Михаил Боярский поздравил «Зенит» с 95-летием.
«Я нахожусь на даче и сегодня с помощью СМИ целый день поздравляю любимую команду с праздником. То же самое делают болельщики, кто-то с помощью смартфонов, кто-то — по телефону, тот, кто ближе к команде. Вечером у меня встреча с комментатором Геннадием Орловым. Я ещё раз постараюсь вложить все свои чувства в поздравление команде. Надеюсь, что через 5 лет мы вместе отпразднуем 100-летие, никакая пандемия нам не помешает.
От того, что чемпионат будет продлен или от того, что чемпиона объявят по нынешним итогам, ничего не изменится. Наш клуб был и останется чемпионом. Да, болельщики ждут победы, пусть даже матчи будут проходить при пустых трибунах. Но по телевизору матч покажут, а потом можно повстречаться в кулуарах и обсудить успехи нашей команды. Поздравить нужно и тренеров, и игроков, и всех, кто создавал славу этой команды», — приводит слова Боярского Национальная служба новостей.
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