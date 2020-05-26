Экс-игрок «Катании»: Роналдиньо подарил футболку и попросил больше не бить

Бывший защитник «Катании» Пабло Себастьян Альварес вспомнил эпизод с бразильцем Роналдиньо в перерыве матча с «Миланом».
«Отличный опыт. У меня дома есть его футболка, она хранится отдельно. На эту тему у меня есть отличный анекдот. Когда закончился первый тайм матче «Милан» — «Катания» на «Сан-Сиро», мы вместе шли в раздевалку. В туннеле он снял футболку, отдал мне и сказал: «Возьми, Альварес, и пожалуйста, не бей меня больше».
Его нужно было как-то остановить, но это было невозможно. Он буквально летал по воздуху, был просто безупречен. Роналдиньо был одним из лучших игроков в истории футбола», — приводит слова Альвареса El Crack Deportivo.
Роналдиньо находится под домашним арестом в Парагвае. Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 7 апреля Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения под залог. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.
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