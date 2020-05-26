Агент Барбоза: сейчас не лучший момент для «Локомотива» продавать игроков

Футбольный агент Пауло Барбоза отметил, что «Локомотиву» сейчас не стоит расставаться с игроками, поскольку не удастся за них выручить достойные деньги.



«В футболе большой кризис, и, мне кажется, сейчас не лучший момент для осуществления трансферов на выход. Когда клуб открыто заявляет, что он намерен продавать футболистов, — это уже минус. Другие участники рынка понимают, что команда нуждается в деньгах и при этом готова отпустить игрока. Конечно, осуществить продажу вполне реально, но я сомневаюсь, что можно совершить удачные сделки в период пандемии. Никто не знает, как мы будем жить дальше, как в таких условиях можно планировать крупные покупки? Цена всех трансферов сейчас существенно снизится», — приводят слова Барбозы «Известия».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил о намерении клуба делать ставку на молодых футболистов.