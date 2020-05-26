Хохлов: искусственно выделять молодым место в основе — это зло

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение по поводу развития молодых игроков в российском футболе.



«Талантливые игроки у нас есть. В этом году они подходят к готовности у одной команды, в следующем – у другой. Молодёжь у нас есть. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы мы не начали искусственно очищать места для молодёжи в командах, ожидая, что кто-либо из них в этой ситуации выстрелит.



Должна существовать здоровая конкуренция. Место в составе игрок, молодой он или нет, должен отвоёвывать. Должно ли бы доверие к молодым игрокам? Если они этого заслуживают своим трудом, безусловно должно быть. Но искусственно, вне рамок конкуренции выделять молодым место в основе — это зло.



Путь «Аякса»? Если говорить о еврокубках, то в последнее время тут у нас особых результатов и не было. Так что бояться в этом плане нам просто нечего. Если говорить о чемпионате, нужна грань: если молодые игроки будут попадать в состав, выигрывая конкуренцию или хотя бы будучи на равных с более опытными футболистами… В такой ситуации сильно чемпионат не просядет», — приводит слова Хохлова Rusfootball.

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