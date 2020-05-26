Коста: у меня есть потенциал быть лучшим, но не могу по независящим от меня причинам

Нападающий «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста рассказал, что иногда задумывается о завершении карьеры.

«Бывают моменты, когда я думаю: «Могу ли я и дальше играть?» Это потому что я выхожу на поле и снова получаю травму. Затем, когда я смотрю футбол по телевизору, вспоминаю, что это моя страсть и что я всё ещё могу играть на высоком уровне. Смысл в том, чтобы делать то, что вам нравится, и получать удовольствие, занимаясь этим. У меня есть потенциал быть лучшим игроком, но по независящим от меня причинам я не могу", — приводит слова Косты Goal.com

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Коста принял участие в 14 матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.

На данный момент сезон в Серии A приостановлен из-за пандемии коронавируса.