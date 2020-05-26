Торбинский удивлён ценами в США, Хабиб отказался пройти тест на COVID-19. Главное к утру

Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы, Гулиев переведён в «Спартак-2», Зидана назвали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Торбинский: цены в США сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь .
2. Источник: тренер Магомеда Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства.
3. «Спартак» перевёл Аяза Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины.
4. Официально: сезон Евролиги досрочно завершён, «Зенит» и «Химки» останутся в турнире.
5. Златан Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок.
6. Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома.
7. Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.
8. Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.
- 26 мая 2020
-
09:00
-
08:44
-
08:32
-
06:59
-
06:19
-
06:01
-
05:19
-
04:39
-
04:03
-
03:40
-
03:14
-
02:37
-
01:59
-
01:40
-
00:39
-
00:38
-
00:24
-
00:04
- 25 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:31
-
23:24
-
23:18
-
23:11
-
22:52
-
22:49
-
22:32
-
22:32
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:13