Торбинский удивлён ценами в США, Хабиб отказался пройти тест на COVID-19. Главное к утру

Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы, Гулиев переведён в «Спартак-2», Зидана назвали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Торбинский: цены в США сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь .

2. Источник: тренер Магомеда Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства.

3. «Спартак» перевёл Аяза Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины.

4. Официально: сезон Евролиги досрочно завершён, «Зенит» и «Химки» останутся в турнире.

5. Златан Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок.

6. Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома.

7. Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.

8. Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.

9. Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус.