Аллегри готов вернуться к тренерской работе. Специалистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ»
Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри может возобновить тренерскую карьеру, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, Аллегри хочет получить работу в чемпионате Италии, однако не может рассчитывать, что поступит предложение от клуба, который соответствует его амбициям. Сообщается, что интерес к специалисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».
Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.
Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Ньюкасла»
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