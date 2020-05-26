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Аллегри готов вернуться к тренерской работе. Специалистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ»

Аллегри готов вернуться к тренерской работе. Специалистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ»
Футбол / Англия 0

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри может возобновить тренерскую карьеру, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Аллегри хочет получить работу в чемпионате Италии, однако не может рассчитывать, что поступит предложение от клуба, который соответствует его амбициям. Сообщается, что интерес к специалисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».

Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.

Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Ньюкасла»
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