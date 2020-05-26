Экс-вратарь «Ман Сити»: тренировки с Гвардиолой — это как ходить в университет

Голкипер лондонского «Челси» и национальной команды Аргентины Вилли Кабальеро, ранее выступавший за «Манчестер Сити», рассказал о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Тренировки с Гвардиолой — это как ходить в университет. Я провёл в «Сити» под его руководством один год, и каждый день узнавал что-то новое. Это происходит непосредственно на поле, когда просматриваешь видеозаписи или когда он лично объясняет тебе что-то. У него нет проблем с тем, чтобы обучать 34-летнего футболиста, как я, или 18-летнего. Он превосходный учитель», — приводит слова Кабальеро Goal со ссылкой на TNT Sports.

Вилли выступал за «Сити» с 2014 по 2017 год. Вместе с «горожанами» 38-летний вратарь выиграл Кубок английской лиги (2016).