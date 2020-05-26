«Манчестер Сити» определился с заменой для Лероя Зане

«Манчестер Сити» нашёл футболиста, способного заменить нападающего Лероя Зане, который в летнее трансферное окно с большой вероятностью перейдёт в «Баварию».



Как сообщает Daily Mail, если уход немца всё же состоится, «горожане» предпримут попытку заполучить форварда «Байера» Леона Бэйли. Клуб считает ямайского игрока идеальной заменой для Зане, а способность выступать на обоих флангах атаки стала дополнительным аргументом в его пользу.



Также за Бэйли уже долгое время следит лондонский «Арсенал», однако «канонирам» будет сложно соперничать с «Манчестер Сити» в финансовом плане. Стоимость Леона оценивается примерно в £ 40 млн (почти € 45 млн).



Бэйли защищает цвета «Байера» с 2017 года, а ранее играл за «Генк». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 5 мячей и отдал голевую передачу, а также получил 2 красные карточки.

Лерой Зане готов снизить требования по зарплате на 30 процентов ради перехода в «Баварию»