Г. Невилл: Гиггз говорил, что ел бы тосты без масла, чтобы получить 0,01% к форме
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Гари Невилл поделился воспоминаниями о питании в клубе и сборной.
«С Гленном Ходдлом в национальной команде нам не разрешалось есть тосты с маслом, молоко с хлопьями по утрам и так далее.
Помню, на позднем этапе карьеры, когда мы с Райаном Гиггзом начинали узнавать о питании, я спросил его: «Что бы ты сделал, будучи в плохой форме?» Он ответил: «Я бы убрал масло с тостов, чтобы получить дополнительные 0,01%».
Гленн занимался этим в 1997 и 1998 годах. Он прописывал, что мы будем есть, как мы будем тренироваться. Это было действительно очень подробно. Он прописывал каждую деталь», — приводит слова Невилла Goal со ссылкой на Sky Sports.
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