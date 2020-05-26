Дзагоев против Пасулько. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Ранее в 1/16 финала баттла вышли голы Александра Павленко («Спартак»), Олега Блохина («Динамо» Киев) и Сергея Шавло («Спартак»).
В четвёртой паре 1/32 финала оказались Алан Дзагоев (ЦСКА) — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (3 ноября 2009 года), а также Виктор Пасулько («Спартак») — гол в ворота бременского «Вердера» в матче Кубка УЕФА сезона-1986/1987 (3 ноября 1987 года). Дуэль уже началась. В настоящее время в голосовании лидирует Дзагоев, набравший 52% голосов.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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