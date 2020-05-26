«Зенит» интересуется нападающим нидерландского «Херенвена»

Форвард Митчелл ван Берген, который выступает за нидерландский футбольный клуб «Херенвен», интересен «Зениту», сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на слова комментатора Йероена Эльшоффа.
Ван Берген является воспитанником «Витесса». В «Херенвен» нападающий перешёл летом 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний игрок записал в свой актив 6 голов и 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста. Меня спрашивали, что я знаю о Митчелле. Они прибыли из Санкт-Петербурга. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что «Зенит» хочет заполучить ван Бергена», — сказал Эльшофф.
Ранее ван Берген отклонил предложение «Херенвена» о продлении контракта. Нынешний договор нидерландца рассчитан до 30 июня 2022 года.
Обозреватель Йерун Грютер советует нападающему перейти в «Зенит»: «Я бы на его месте сразу сказал «да». Санкт-Петербург — один из самых красивых городов в мире».
- 26 мая 2020
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