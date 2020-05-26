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Смолов: гол «Реалу» — в моём топ-3 событий. Немногие россияне были там, а тут ещё и забил

Смолов: гол «Реалу» — в моём топ-3 событий. Немногие россияне были там, а тут ещё и забил
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», оценил свой гол в ворота мадридского «Реала».

«Входит ли этот эпизод в десятку жизненно важных профессиональных эпизодов? Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, а тут ещё и забить «Реалу» в официальном матче», — сказал Смолов в ролике на канале Василия Уткина в YouTube.

Напомним, 16 февраля «Реал» принимал «Сельту» в Мадриде. Смолов вышел на поле в стартовом составе и уже на 7-й минуте открыл счёт в матче. Впоследствии хозяева сравняли счёт и вышли вперёд, однако команда из Виго отличилась вновь в концовке и свела встречу к ничьей – 2:2.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. Гол в ворота «Реала» на текущий момент является единственным для 30-летнего форварда за испанский клуб.

«Сельта» рассчитывает продлить аренду Фёдора Смолова до конца сезона
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