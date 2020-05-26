Смолов: гол «Реалу» — в моём топ-3 событий. Немногие россияне были там, а тут ещё и забил

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», оценил свой гол в ворота мадридского «Реала».
«Входит ли этот эпизод в десятку жизненно важных профессиональных эпизодов? Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, а тут ещё и забить «Реалу» в официальном матче», — сказал Смолов в ролике на канале Василия Уткина в YouTube.
Напомним, 16 февраля «Реал» принимал «Сельту» в Мадриде. Смолов вышел на поле в стартовом составе и уже на 7-й минуте открыл счёт в матче. Впоследствии хозяева сравняли счёт и вышли вперёд, однако команда из Виго отличилась вновь в концовке и свела встречу к ничьей – 2:2.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. Гол в ворота «Реала» на текущий момент является единственным для 30-летнего форварда за испанский клуб.
- 26 мая 2020
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:27
-
12:21
-
12:00
-
11:26
-
11:24
-
10:43
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
08:32
-
06:59
-
06:19
-
06:01
-
05:19
-
04:39
-
04:03
-
03:40
-
03:14
-
02:37
-
01:59
-
01:40
-
00:39
-
00:38