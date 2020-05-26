Смолов вспомнил самые приятные моменты под руководством Сёмина в «Локомотиве»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», высказался о времени, проведённом в московском клубе под руководством главного тренера Юрия Сёмина, который покинет команду в конце месяца.



«Самое приятное воспоминание, связанное с Сёминым? Победы в Кубке и Суперкубке – я поэтому и упомянул об этом. Потому что это мои первые Кубок и Суперкубок, и второе место мы заняли под руководством Юрия Палыча», — сказал Смолов в ролике на канале Василия Уткина в YouTube.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

«Спасибо за кубки, Легенда». Смолов отреагировал на уход Сёмина