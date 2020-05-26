Гарет Бэйл: не понимаю, почему моя любовь к гольфу является для кого-то проблемой

Нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Гарет Бэйл признался, что не понимает, почему люди негативно относятся к его увлечению гольфом.

«Для многих людей моя любовь к гольфу является проблемой. Я не знаю почему. Говорил об этом уже много раз. Все считают, что всё в порядке, но в СМИ существует мнение, что я должен отдыхать вместо игры в гольф, что моё увлечение может привести к травмам», — приводит слова Бэйла Goal со ссылкой на подкаст The Erik Anders Lang Show.

В нынешнем сезоне Гарет помог «сливочным» в 18 мачтах во всех турнирах. 30-летний форвард записал в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с Бэйлом. Одним из претендентов на валлийского футболиста является «Ньюкасл Юнайтед».