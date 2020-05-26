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Бесчастных и его помощники продолжат работать в «Факеле»

Бесчастных и его помощники продолжат работать в «Факеле»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.

Место в команде также сохранит штаб специалиста в полном составе. Контракты с помощниками Бесчастных были продлены.

Бесчастных возглавил «Факел» в октябре прошлого года. Весной розыгрыш Футбольной национальной лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент паузы воронежский коллектив занимал предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице первенства. В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить сезон в ФНЛ досрочно, а позиции команд в таблице были зафиксированы по итогам 27 туров.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020.

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