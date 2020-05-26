«Милан» выступил с заявлением о травме Златана Ибрагимовича

«Милан» на своём официальном сайте опубликовал заявление о травме, полученной нападающим Златаном Ибрагимовичем.



Ранее сообщалось, что 38-летний шведский футболист может выбыть из строя на долгий срок, поскольку у него подозревают рецидив предыдущего повреждения, а также травму ахилла.



«Клуб сообщает, что Ибрагимович получил травму камбаловидной мышцы правой ноги на вчерашней тренировке. Ахиллово сухожилие совершенно не повреждено. Игроку будет сделан рентген через 10 дней», — говорится в сообщении «россонери».



Напомним, после приостановки нынешнего розыгрыша чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса Ибрагимович улетел в Швецию, где тренировался с местной командой. 11 мая Златан вернулся в Милан.

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