«Ротор» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Георгия Мелкадзе

Как стало известно «Чемпионату», «Ротор» хочет взять в аренду нападающего московского «Спартака» Георгия Мелкадзе. Волгоградский клуб уже начал переговоры с красно-белыми о переходе 23-летнего футболиста на сезон-2020/2021.
Нынешнюю кампанию Мелкадзе начал в «Спартаке», а 1 сентября его арендовал «Тамбов». Новой команде форвард помог в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.
В начале мая спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «Чемпионату», что клуб по финансовым причинам не собирается выкупать Мелкадзе у «Спартака», поэтому игрок вернётся в стан красно-белых.
По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» вышел в РПЛ из Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно. Волгоградская команда, набрав 56 очков в 27 встречах, финишировала на первом месте в таблице турнира.
- 26 мая 2020
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