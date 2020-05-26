«Не хотят играть только те, кому это не выгодно». Дзюба поддержал возобновление РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поддержал решение возобновить чемпионат России начиная с 21 июня.
«То, что РПЛ возобновят, не понимаю тех, кому это не нравится. Я позитивно отреагировал. Такие вещи обсуждаются наверху, обсуждаются с врачами, решили возобновить только тогда, когда взвесили за и против. Мы два месяца и так пропустили, даже в отпуске мы только месяц находимся, и то там можно поиграть во что-то. Сколько можно ещё ждать? Надо тренироваться и играть. А сколько началось разговоров, когда сказали, что нас объявят чемпионами. Не хотят играть только те, кому это не выгодно: кто-то вылетает, кто-то удобно находится в таблице. Мы хотим выиграть чемпионство в игре, а не чтобы нас где-то там объявили.
У нас сейчас нет общих тренировок, индивидуальные тренировки – это другое. Ребята у нас остались, а нам это в ущерб ставят, дескать, у других клубов игроки уехали, а у нас нет. Ну это не наши проблемы, что кто-то игроков отпустил! А получается, что говорят: давайте не будем доигрывать? Это не честно. Давайте доиграем? Тоже не честно – у «Зенита» игроки не уезжали. А как честно? Это болтовня всё, давайте тогда «Зенит» вообще играть не будет?!» — сказал Дзюба в эфире в «инстаграме» «Матч ТВ».
- 26 мая 2020
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