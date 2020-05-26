Комличенко: обиды на «Краснодар» нет. Может, не получилось бы ничего, останься я в клубе

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко не сожалеет, что в 2016 году ему не удалось закрепиться в составе «Краснодара» и пришлось уехать в Чехию.

«Когда ехал играть в Чехию, то о стране и местной лиге особо ничего не знал. Но меня заинтересовала Европа, хоть Чехия не входит даже в десятку лучших чемпионатов. Но «Слован» играл в Лиге Европы, это меня сильно заинтересовало. Плюс они мне сразу выразили готовность дать контракт после года аренды, значит, я знал, что они за мной следят.

Решение туда поехать было правильным? Почему нет? Мне тогда предлагал «Амкар» на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее. Думаю, сделал всё правильно.

Обиды на «Краснодар» нет. Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в «Краснодаре». Вовремя уехал в Чехию, поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть мне точно не о чем», — сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России».