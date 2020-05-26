Дзюба: Божович говорил: «Ты что, больной? Как можно без лишнего веса прийти на сборы?»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил решение уехать с семьёй из города, а также рассказал о лишнем весе.



«Два месяца дома – сначала было странно, потом интересно, потом надоело. Я попытался выйти вглубь леса, меня узнали – просили сфотографироваться, но надо было отказывать. Все должны держаться на расстоянии. На балконе надоело гулять с детьми, поэтому где-то 6 мая уехали с детьми за город.



Вес я превысил на килограмма два, это нормально. Как говорил Божович, без лишнего веса приходить на сборы – ненормально. Он даже спрашивал: «Ты что, больной? Как можно без лишнего веса прийти?» Сбросить могу и за сутки», — сказал Дзюба в эфире в «инстаграме» «Матч ТВ».



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги наряду с практически всеми соревнованиями в мире был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. Возобновится турнир 21 июня.