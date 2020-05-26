Дзюба — о самоизоляции: прикольно. Кто мог мечтать — просыпаешься, никуда спешить не надо
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о проведении времени на карантине, который ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
«В какой-то момент сидеть на самоизоляции стало прикольно. Многие дети провели время с родителями, супруги смогли больше общаться друг с другом. Это время для самопознания. Кто о таком мог мечтать, чтобы спокойно просыпаться, никуда спешить не надо. Какой-то шарм в этом есть, но надоедает», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ» во время прямого эфира в «Инстаграме».
Напомним, из-за коронавируса руководство Российской Премьер-Лиги приостановило сезон-2019/2020 в середине марта. Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей на стадионах.
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