Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны. Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего», — сказал Прядкин.

Для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона РПЛ создан оперативный штаб. Его возглавил Прядкин.

«Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления РПЛ», — добавил президент Премьер-Лиги.