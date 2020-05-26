Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба

Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о воз
Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба одной из зарубежных компаний.

«Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов.

«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/2015 выступает в Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020