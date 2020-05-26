Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба одной из зарубежных компаний.



«Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов.



«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/2015 выступает в Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»