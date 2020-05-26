Четыре иранских клуба выступили против возобновления чемпионата

Иранская футбольная лига столкнулась с непониманием со стороны некоторых клубов после объявления о намерении возобновить нынешний розыгрыш национального чемпионата.



Как сообщает Mehrnews.com, против продолжения сезона выступили сразу четыре клуба: «Трактор-Сази», «Машин Сази», «Шахр Ходро» и «Нассаджи Мазандеран». Они направили в Министерство спорта Ирана письмо, в котором в нескольких пунктах подробно объяснили свою позицию.



В частности, клубы не понимают, как футболистам будет гарантироваться безопасность на фоне новых вспышек распространения коронавируса. Также они пожаловались на то, что их мнение не учитывалось при принятии решения относительно судьбы сезона. При этом сразу в нескольких командах уже выявлены случаи заражения COVID-19.



Ранее сообщалось, что чемпионат Ирана планируют возобновить в середине июня.