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Жена Погребняка сообщила о визите врачей и опубликовала совместную фотографию

Жена Погребняка сообщила о визите врачей и опубликовала совместную фотографию
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала о визите врачей, а также опубликовала фотографию с ними.

«Сегодня к нам приехали врачи из районной поликлиники! Все очень добрые и внимательные! Состояние наше на шестые сутки болезни COVID-19 намного лучше. Самое главное – вовремя обратиться ко врачу», — написала Мария.

Один из подписчиков упрекнул Марию за фотографию, оставив следующий комментарий: «Ну зачем фоткаться с врачами, господи».

«А что в этом такого? Им было приятно, и мне тоже! Дай бог, больше не повторится такой страшный вирус! Буду внукам рассказывать, что мы пережили в 2020 году», — ответила жена футболиста.

Ранее стало известно, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Позднее инфекция была выявлена у его семьи. Мария впоследствии жаловалась, что на пятые сутки болезни к ним ни разу не приезжали врачи.

Жена Погребняка: нам становится лучше. Уверена, благодаря вашим пожеланиям и молитвам
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