Златан Ибрагимович пропустит около месяца

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбыл из строя на месяц из-за травмы икроножной мышцы, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Таким образом, футболист вернётся в строй в конце июня и сможет сыграть в концовке сезона.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
«Милан», набрав в 26 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт турнира может состояться 13 или 20 июня.
- 26 мая 2020
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