«Рубин» компенсирует часть затрат владельцам абонементов на сезон-2019/2020

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил, что компенсирует часть затрат владельцам сезонных абонементов, так как оставшиеся матчи сезона-2019/2020 пройдут без зрителей.



Сообщается, что компенсация будет производиться со 2 июня путём возврата денежных средств или в виде клубного сертификата.

Напомним, сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Российская Премьер-Лига возобновится 21 июня. Ранее стало известно, что казанский клуб договорился с футболистами о продлении истекающих контрактов до конца сезона-2019/2020.

Казанский «Рубин» набрал 23 очка в 22 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 турах набравший 50 очков.