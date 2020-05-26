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Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»

Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»
Футбол / РПЛ 0

Камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал о переговорах с «Фулхэмом».

«Они связались с моим агентом. Но мы должны быть терпеливыми, потому что в мире сейчас происходит много всего. Команды не могут принимать решения просто так, им нужно время. Они должны знать, кто из футболистов уйдёт. Надеюсь, скоро всё решится благодаря моему агенту, и мы сможем найти что-то интересное.

Я знаю „Фулхэм“, у меня есть друзья, которые там играют. Надеюсь, скоро будет что-то конкретное, но нам нужно подождать. Мы поддерживаем контакт с клубом. Я думаю, что мы сможем подписать контракт.

Клуб моей мечты — „Челси“. Макелеле и Эссьен — те игроки, которые действительно мне нравились. Со времени их выступления я поддерживаю „Челси“. Для меня это лучший клуб», — приводит слова Бумаля Football League World.

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