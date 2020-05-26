«Енисей» объявил о продлении контракта с хавбеком Никитой Раздорских

Полузащитник Никита Раздорских продлил контракт с «Енисеем». Новое соглашение 20-летнего футболиста с красноярским клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022.



«Очень рад, что наш путь с «Енисеем» продолжается и я по-прежнему буду носить форму клуба. Постараюсь быть полезным и всегда стремиться к победе!» — приводит слова Раздорских пресс-служба красноярского «Енисея» на странице клуба «ВКонтакте».

Напомним, сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. В минувшем сезоне Раздорских принял участие в 16 матчах ФНЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями. Всего с 2018 года Раздорских провёл 44 матча за молодёжную команду и основной состав, в которых забил 2 гола.