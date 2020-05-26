Вадим Евсеев: покорили наш маленький Эверест

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что команда покорила гору в районе города Аша (Челябинская область), где башкирский клуб проводит сбор перед возобновлением сезона.

«Покорили после первой тренировки гору. Наш маленький Эверест. Залезть смогли. Надеюсь, спуститься тоже сможем. К обеду вернёмся. Наверное», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 встречах команда Евсеева одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.



Рестарт сезона-2019/2020 в Премьер-Лиге запланирован на 21 июня.



Напомним, ранее Евсеев приготовил своим игрокам пиццу, а также показал, как выглядит его рабочее место на сборе «Уфы».