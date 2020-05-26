Кабзе: Бердыев танцевал в раздевалке «Рубина». Мы были в шоке

Бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе поделился воспоминаниями о выступлении за казанский клуб.
«Единственное, что я помню из раздевалки, — это танцы после первого чемпионства. Тогда мы танцевали с Курбаном Бердыевым. Под какую песню? Не было песни! Просто хлопали в ладоши и щёлкали пальцами! Делали «щак-щак». Он сам задавал мотив! Курбан Бердыев – очень серьёзный человек. Я в первый раз видел его таким! Он танцевал в раздевалке! Мы были в шоке! Было настоящее счастье!
Перед матчами в мечеть мы не ходили. Мы старались ходить на пятничные молитвы. Если матчи были в пятницу, то ходили после игр. Пост в «Рубине» держали все мусульмане. Я, Фатих Текке, Карадениз, наш друг Яшар (представитель игроков). Рамадан не попадал на игры, поэтому Бердыев особо не зацикливался на этом.
Конечно, я доволен карьерой в России. Когда я приехал играть в Россию, все у меня спрашивали: «Зачем?» Я доверился Курбану и понял, что не ошибся. Это нереальная энергетика и большой талант! Спасибо ему за это! Спасибо судьбе, что я попал в «Рубин» и познакомился с таким достойным человеком. До этого в Турции никто не знал о «Рубине» и Казани. Уже потом у меня на Родине начали узнавать эти слова! Да и не только Турция, но и весь мир! Наша команда не зря провела там своё время! В истории «Рубина» два чемпионства: я безумно счастлив!» — приводятся слова Кабзе на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».
- 26 мая 2020
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