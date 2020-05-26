«Вердер» — «Боруссия» М: прямой эфир матча начнётся в 21:30

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 28-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Боруссия» М. Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Вердер» — «Боруссия» М на «Чемпионате»



Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров мёнхенгладбахская «Боруссия», набрав 52 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице. Бременский «Вердер» (21) — на 17-м месте.