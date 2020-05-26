Андрей Аршавин пришёл к месту обрушения балконов в Санкт-Петербурге

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, работающий руководителем детского проекта петербургского клуба под названием «Сириус», оказался на месте обрушения четырёх балконов на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.
«Не гуляйте по Кирочной», — написал Аршавин в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Инцидент произошёл сегодня, 26 мая. Сначала обвалился балкон шестого этажа. Его тяжести не выдержали нижние балконы и частично рухнули на тротуар. На месте происшествия мог пострадать прохожий, который остановился в нескольких метрах от места падения балконов.
По словам главы Центрального района Санкт-Петербурга Максима Мейксина, балконы не были аварийными, но произошло «самопроизвольное обрушение».
- 26 мая 2020
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