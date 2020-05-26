«Барселона» показала, как Лионель Месси готовится к возобновлению сезона

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала фрагмент тренировки, на которой нападающий Лионель Месси продемонстрировал свои навыки.

Футболист отобрал мяч у оппонента, разогнал атаку, а затем сам же завершил её голом.

«Футбол не готов», — говорится в официальном «твиттере» каталонского клуба.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (три — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

«Барселона», набрав в 27 турах 58 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры.