«Барселона» показала, как Лионель Месси готовится к возобновлению сезона
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала фрагмент тренировки, на которой нападающий Лионель Месси продемонстрировал свои навыки.
Футболист отобрал мяч у оппонента, разогнал атаку, а затем сам же завершил её голом.
«Футбол не готов», — говорится в официальном «твиттере» каталонского клуба.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (три — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
«Барселона», набрав в 27 турах 58 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры.
Лионель Месси — лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке по версии Squawka
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