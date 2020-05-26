Колосков: назначена дата Парада Победы? Вряд ли его отменят, но вирус мы ещё не победили

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал назначение даты Парада Победы на 24 июня.



«Если уже назначают дату Парада, можно говорить о победе над вирусом? Вирус мы ещё не победили. Все говорят о том, что будет и вторая волна, в том числе и президент. Как только ВОЗ объявит об окончании пандемии, тогда и можно будет говорить о победе над вирусом. А пока что продолжаем предохраняться и делать всё с большой осторожностью. Не случайно Бессмертный полк перенесли аж на июль месяц, но всё может ещё сдвинуться, неизвестно, какая будет ситуация в Москве. Вот Парад уже вряд ли отменят, дата уже назначена», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Колосков прокомментировал заявление Минюста США, обвинившего Россию в даче взятки ФИФА