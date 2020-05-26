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Колосков: назначена дата Парада Победы? Вряд ли его отменят, но вирус мы ещё не победили

Колосков: назначена дата Парада Победы? Вряд ли его отменят, но вирус мы ещё не победили
Футбол / РПЛ 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал назначение даты Парада Победы на 24 июня.

«Если уже назначают дату Парада, можно говорить о победе над вирусом? Вирус мы ещё не победили. Все говорят о том, что будет и вторая волна, в том числе и президент. Как только ВОЗ объявит об окончании пандемии, тогда и можно будет говорить о победе над вирусом. А пока что продолжаем предохраняться и делать всё с большой осторожностью. Не случайно Бессмертный полк перенесли аж на июль месяц, но всё может ещё сдвинуться, неизвестно, какая будет ситуация в Москве. Вот Парад уже вряд ли отменят, дата уже назначена», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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