«Одобряете?» Роналду продемонстрировал новый имидж

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях поделился фотографией, представ с новой причёской.



«Одобряете?» — подписал Роналду фото.

Фотографию можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Твиттере».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нынешний сезон в чемпионате Италии был приостановлен. При этом страна стала одним из главных в Европе очагов распространения коронавируса.



В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний португальский футболист забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 встречах.