«Одобряете?» Роналду продемонстрировал новый имидж
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях поделился фотографией, представ с новой причёской.
«Одобряете?» — подписал Роналду фото.
Фотографию можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Твиттере».
Из-за пандемии коронавирусной инфекции нынешний сезон в чемпионате Италии был приостановлен. При этом страна стала одним из главных в Европе очагов распространения коронавируса.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний португальский футболист забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 встречах.
Криштиану Роналду попал мячом в баскетбольное кольцо и отпраздновал. Видео
- 26 мая 2020
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
19:55
-
19:47
-
19:41
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:17
-
18:13
-
18:12
-
17:53
-
17:51
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
16:55
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:47
Партнерский контент