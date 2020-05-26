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«Одобряете?» Роналду продемонстрировал новый имидж

«Одобряете?» Роналду продемонстрировал новый имидж
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях поделился фотографией, представ с новой причёской.

«Одобряете?» — подписал Роналду фото.

Фотографию можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Твиттере».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нынешний сезон в чемпионате Италии был приостановлен. При этом страна стала одним из главных в Европе очагов распространения коронавируса.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний португальский футболист забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 встречах.

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