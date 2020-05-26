Мануэль Нойер стал третьим игроком, кто провёл 400 матчей в Бундеслиге

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер во встрече 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (счёт 1:0, идёт первый тайм) проводит 400-й матч в Бундеслиге.

Мануэль стал третьим игроком в истории Бундеслиги, кому покорилось такое достижение. Больше него матчей в чемпионате Германии провели только полузащитник «Униона» Кристиан Гентнер (402) и нападающий «Вердера» Клаудио Писарро (487).

Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых пропустил 28 голов. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.