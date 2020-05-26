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«Боруссия» Д — «Бавария»: Киммих открыл счёт

«Боруссия» Д — «Бавария»: Киммих открыл счёт
Футбол / Германия 0

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимает мюнхенскую «Баварию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. К 44-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 43-й минуте защитник «Баварии» Йозуа Киммих подобрал мяч у чужой штрафной, моментально сориентировался и закинул его за спину голкиперу дортмундской «Боруссии» Роману Бюрки.

Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Бавария», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» (57) — на втором.

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