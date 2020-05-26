Александр Филимонов: снижение зарплат игрокам на 40% — это ненормально

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о сокращении зарплат футболистам.
«Считаю, снижение зарплаты на 40%, — это ненормально. Допустим, компания заработала 1 млн рублей. Ей надо выплатить футболистам 100 тыс. Через год компания заработала 200 млн рублей, но зарплата у футболистов осталась такой же. И если сейчас прибыль упала, то в этом должны участвовать футболисты? Это должно либо прописываться в контрактах, либо оговариваться заранее, либо это должен быть диалог с футболистом, а не в приказном порядке.
Я всегда за то, чтобы футболист зарабатывал как можно больше, но материальное благополучие должно подкрепляться соответствующим мастерством. Думаю, на порядок меньше зарабатывал, чем футболисты сейчас, в районе 100 тыс. в год. Мне не обидно. Рад, что ребята получают такие деньги. Это рынок. Если руководители клубов платят им такие деньги, это вопрос к руководителям клубов. Это же не футболисты приходят и вырывают из рук. Есть чем гордиться. Я бы свои медали на деньги не поменял», — сказал Филимонов в интервью каналу «Поз и Кос» в YouTube.
- 26 мая 2020
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