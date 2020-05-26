«Кто делает всё для достижения цели, достигнет своих желаний». Азмун показал свою машину

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился фотографией во дворе дома, возле которого он припарковал свой автомобиль.

«Тот, кто делает всё возможное для достижения цели, достигнет всех своих желаний», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме».

Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (один — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт иранского футболиста с российским клубом действителен до лета 2022 года.