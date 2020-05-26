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«Кто делает всё для достижения цели, достигнет своих желаний». Азмун показал свою машину

«Кто делает всё для достижения цели, достигнет своих желаний». Азмун показал свою машину
Футбол / РПЛ 0

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился фотографией во дворе дома, возле которого он припарковал свой автомобиль.

«Тот, кто делает всё возможное для достижения цели, достигнет всех своих желаний», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме».

Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (один — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт иранского футболиста с российским клубом действителен до лета 2022 года.

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