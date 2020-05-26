Эрлинг Холанд получил травму в матче с «Баварией»
Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил травму в матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (в данный момент счёт 0:1, идёт 1-й тайм).
Форвард был заменён на 72-й минуте и ушёл с поля прихрамывая. Вместе него на поле вышел Джованни Рейна.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 11 матчах немецкого национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с дортмундским клубом действует до лета 2024 года.
«Боруссия», в 27 турах набрав 57 очков, занимает второе место в Бундеслиге.
«Реал» может использовать Хакими ради трансфера Холанда
- 26 мая 2020
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