«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.



Автором единственного гола встречи стал защитник «Баварии» Йозуа Киммих, отправив мяч в ворота дортмундской команды в конце первого тайма, на 43-й минуте.

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.