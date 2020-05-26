Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.

Автором единственного гола встречи стал защитник «Баварии» Йозуа Киммих, отправив мяч в ворота дортмундской команды в конце первого тайма, на 43-й минуте.

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
26 мая 2020, вторник. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Киммих – 43'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020