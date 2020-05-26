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Йозуа Киммих: гол в ворота дортмундской «Боруссии» — лучший в моей карьере

Йозуа Киммих: гол в ворота дортмундской «Боруссии» — лучший в моей карьере
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:0). Напомним, Киммих стал автором единственного гола встречи.

«До матча нам сказали, что Бюрки часто становится перед вратарской линией. Это был лучший гол в моей карьере — он очень важен», — приводит слова Киммиха пресс-служба «Баварии» на своей странице в «Твиттере».

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги
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