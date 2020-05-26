Вратарь «Борнмута» заразился коронавирусом

Вратарь «Борнмута» Арон Ремсдейл сообщил, что заразился коронавирусом.

«Последние два дня пытался понять, как мог заразиться. Предыдущий тест, перед началом тренировок, оказался отрицательным. На прошлой неделе занимался обычными делами, например ходил в супермаркет, ездил на заправку.

Был так же осторожен, как и раньше, при карантине. Похоже, заразился во время похода по магазинам. Я определённо шокирован. Предстоит провести семь дней в изоляции, и это даст мне время заняться делами в доме. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов», — приводит слова Ремсдейла The Sun.

22-летний Ремсдейл в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах чемпионата Англии, пропустил 44 мяча и отдал одну результативную передачу.