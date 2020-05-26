Уилшир — об уходе ван Перси в «Манчестер Юнайтед»: я был опустошён. Он был нашим капитаном

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир, ранее выступавший в составе лондонского «Арсенала», признался, что тяжело переживал уход Робина ван Перси в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.
«Я был опустошён. В предыдущем сезоне Робин забил 30 голов. Он был нашим капитаном. Мне казалось, что мы вот-вот должны вступить в борьбу за титул. Но он внезапно перешёл в стан наших главных соперников. Было трудно смириться с этим.
Я был в «Арсенале», когда ушли Сеск Фабрегас, Самир Насри и другие крутые футболисты. Если бы мы держались вместе, то выиграли бы английскую Премьер-лигу. И кто знает, что произошло бы дальше», — приводит слова Уилшира BBC.
Уилшир является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» англичанин дебютировал в 2008 году. Хавбек перешёл в «Вест Хэм» перед началом сезона-2017/2018.
- 27 мая 2020
-
00:21
-
00:13
- 26 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:36
-
23:22
-
23:15
-
22:59
-
22:38
-
22:34
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:29
-
21:22
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
19:55
-
19:47
-
19:41
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:17
-
18:13