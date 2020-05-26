Уилшир — об уходе ван Перси в «Манчестер Юнайтед»: я был опустошён. Он был нашим капитаном

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир, ранее выступавший в составе лондонского «Арсенала», признался, что тяжело переживал уход Робина ван Перси в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.



«Я был опустошён. В предыдущем сезоне Робин забил 30 голов. Он был нашим капитаном. Мне казалось, что мы вот-вот должны вступить в борьбу за титул. Но он внезапно перешёл в стан наших главных соперников. Было трудно смириться с этим.



Я был в «Арсенале», когда ушли Сеск Фабрегас, Самир Насри и другие крутые футболисты. Если бы мы держались вместе, то выиграли бы английскую Премьер-лигу. И кто знает, что произошло бы дальше», — приводит слова Уилшира BBC.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» англичанин дебютировал в 2008 году. Хавбек перешёл в «Вест Хэм» перед началом сезона-2017/2018.