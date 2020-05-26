Рафаэль Варан: «Реал» давно не играл и мы хотим выиграть всё

Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего возобновления сезона.

«Мы очень хотим соревноваться. Работа — это наш образ жизни, и мы всегда хотим соперничать. Мы долгое время не играли в футбол, поэтому очень хотим выиграть всё, как всегда.

Наше физическое состояние улучшается с каждым днём. Мы усердно работаем над физическим аспектом и прогрессируем в тактическом плане. Наша форма приходит в норму.

Мы должны усердно работать, чтобы лучше работать с мячом и улучшить движение на поле», — приводит слова Варана Marca.

«Королевский клуб», набрав в 27 матчах 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч «Реал» должен провести с «Эйбаром».