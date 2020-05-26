Нойер: когда играешь с «Боруссией» Д вдали от дома, ты всегда мотивирован на борьбу
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:0).
«Очень рад, что удалось выиграть в гостях. Это важная победа для нас. Когда играешь с дортмундской „Боруссией“ вдали от дома, ты всегда максимально мотивирован на борьбу. Думаю, это было заметно. 1:0 не заставили „Баварию“ чувствовать себя комфортно. Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы прессинговали нас. Конечно, мы тоже не отставали. Это был важный матч и крайне важная победа», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте.
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