Нойер: когда играешь с «Боруссией» Д вдали от дома, ты всегда мотивирован на борьбу

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:0).



«Очень рад, что удалось выиграть в гостях. Это важная победа для нас. Когда играешь с дортмундской „Боруссией“ вдали от дома, ты всегда максимально мотивирован на борьбу. Думаю, это было заметно. 1:0 не заставили „Баварию“ чувствовать себя комфортно. Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы прессинговали нас. Конечно, мы тоже не отставали. Это был важный матч и крайне важная победа», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте.