Лукаку — об Альфонсо Дэвисе: этот парень невероятно быстр
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку восхитился скоростью защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
«Альфонсо Дэвис невероятно быстр», — написал Лукаку в своём «твиттере».
В одном из эпизодов матча 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:0) Дэвис разогнался до 35,3 км/ч.
Дэвис перешёл в «Баварию» в январе 2019 года из «Ванкувера». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 19-летний канадец принял участие в 24 матчах чемпионата Германии (в 20 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действителен до 30 июня 2025 года.
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