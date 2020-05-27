Источник: Балотелли не тренируется с основной командой «Брешии»
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли не тренируется вместе с основной командой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 29-летний футболист не присутствовал на командном занятии с другими игроками «Брешии» и тренировался на полях, зарезервированных для молодёжной команды. В клубе отказались комментировать ситуацию. Ранее сообщалось, что Балотелли покинет «Брешию» по окончании нынешнего сезона. В услугах итальянского форварда заинтересованы «Галатасарай» и «Васко да Гама».
Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов.
Источник: Балотелли покинет «Брешию» по окончании сезона. На него претендуют два клуба
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